Задержан племянник бывшего губернатора Пензенской области Криминал

Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали Вениамина Бочкарева — племянника бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, который руководил регионом на протяжении 18 лет — с 1998 по 2015 годы. Об этом ИА «PenzaNews» на условиях анонимности сообщил информированный источник.

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«Вениамин Викторович [Бочкарев] был задержан накануне, 23 октября, в рамках 91 УПК РФ [«Основания задержания подозреваемого»]. Сейчас этим вопросом занимается Следственный комитет. Полагаю, в самое ближайшее время будет сделано официальное заявление», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления СКР по региону ИА «PenzaNews» пока не стали комментировать информацию о задержании племянника бывшего пензенского губернатора.

Вениамин Бочкарев до декабря 2015 года являлся генеральным директором ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области», образованного в конце 2003 года. Последний раз он был избран на данную должность 3 декабря 2013 года.

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В «АИК» действовали «серые» схемы движения финансовых активов — источник

На посту руководителя «АИК» Вениамина Бочкарева сменил Евгений Рыжов, который с января 1999 года по апрель 2015 года курировал земельные и градостроительные вопросы в ранге замглавы администрации Пензы.

По имеющимся данным, в 2013–2015 годах в недрах «Агентства ипотечного кредитования Пензенской области», которое возглавлял племянник экс-губернатора, действовали так называемые «серые» схемы движения финансовых активов.

«АИК» отвечало, в частности, за строительство ЖК «Чистые пруды» в Мокшанском районе, которое велось в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». В результате действий руководства агентства часть домов так и не была достроена, а люди, купившие недвижимость в этом жилом комплексе, фактически вынуждены жить в чистом поле и без какой-либо инфраструктуры.