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Жительница Пензы проведет 7 лет в колонии за убийство знакомого

08:41 | 01.11.2017 | Криминал

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Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено жительнице Пензы, которая признана судом виновной в убийстве знакомого.

Жительница Пензы проведет 7 лет в колонии за убийство знакомого

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В июне женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения у своего приятеля. В ходе ссоры с другим мужчиной, произошедшей на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, а также в силу нанесения им незадолго до этого ей телесных повреждений, осужденная решила совершить убийство. Она взяла на кухне нож и проследовала за вышедшим на лестничную площадку мужчиной», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Железнодорожного районного суда.

Он уточнил, что на лестничной площадке женщина нанесла потерпевшему один удар ножом в спину, причинив колото-резаную рану, от которой тот через некоторое время скончался.

«В ходе судебного заседания женщина свою вину признала частично, пояснив, что умысла на убийство у нее не было», — отметил собеседник агентства.

По его словам, она должна возместить 500 тыс. рублей морального ущерба родственнику убитого.

«Гражданский иск в части возмещения причиненного материального ущерба оставлен без рассмотрения. Судом за потерпевшим признано право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства», — добавил представитель суда.

Он уточнил, что приговор не вступил в законную силу.
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