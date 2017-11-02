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Бывший сотрудник пензенской колонии предстанет перед судом за побег убийцы

09:28 | 02.11.2017 | Криминал

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Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Бывший начальник караула отдела охраны исправительной колонии №4 УФСИН России по Пензенской области, обвиняемый в халатности, ответит в суде за побег заключенного.

Бывший сотрудник пензенской колонии предстанет перед судом за побег убийцы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В колонии отбывает наказание Шавкат Нематов, осужденный в 2013 году Видновским городским судом Московской области за разбой и убийство к 13 годам лишения свободы. 20 июля он находился в комнате для длительных свиданий со своим родственником. По предварительной договоренности Шавката Нематова с еще одним осужденным к последнему на длительное свидание в тот же день по подложным документам прибыли два посетителя — знакомый и родственница Шавката Нематова», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что утром 21 июля Шавкат Нематов, маскирующийся под посетителя второго осужденного, прошел в отсекающий тамбур контрольно-пропускного пункта исправительной колонии, где передал часовому разовый пропуск и подложный паспорт на имя посетителя.

«Часовой осуществил сличение Шавката Нематова с фотографией в паспорте и, засомневавшись в личности посетителя, вызвал начальника караула отдела охраны исправительной колонии №4 для повторной проверки документов. Он проверил документы и, не заметив подмену лиц, дал указание часовому выпустить мужчину из исправительного учреждения», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, Шавкат Нематов покинул территорию Пензенской области на такси.

«Он был задержан вечером того же дня в Рязанской области», — напомнила Татьяна Махницкая.

Она добавила, что уголовное дело по факту совершения Шавкатом Нематовым побега из исправительной колонии расследуется органами полиции.
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