В Пензе задержан мужчина, подозреваемый в нападении на московскую букмекерскую контору Криминал

Пенза, 18 декабря 2017. PenzaNews. 31-летний житель Краснодарского края, подозреваемый в разбойном нападении на московскую букмекерскую контору, задержан в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«Злоумышленник, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги, однако работница букмекерской конторы закричала, после чего нападавший убежал. Столичные полицейские задержали его подельника, но второму подозреваемому удалось скрыться. В момент преступления он уже находился в федеральном розыске за совершение аналогичного разбойного нападения в городе Армавире Краснодарского края», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что сотрудники уголовного розыска установили адрес съемной квартиры в Первомайском районе Пензы, в которой проживал разыскиваемый, после чего при силовой поддержке бойцов СОБРа злоумышленника задержали.

«Подозреваемый пояснил, что на следующий день после совершения преступления на попутном автотранспорте приехал в Пензу к родственнику. Тот на свое имя арендовал для злоумышленника квартиру. В дальнейшем мужчина планировал устроиться на работу. Задержанный был водворен в изолятор временного содержания. На следующий день его передали прибывшим в Пензу сотрудникам главного управления МВД России по городу Москве для этапирования по месту совершения преступления», — добавили в пресс-службе управления.