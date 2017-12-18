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Возбуждено три уголовных дела о причинении ущерба дольщикам «Пензастроя»

15:58 | 18.12.2017 | Криминал

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Пенза, 18 декабря 2017. PenzaNews. Три уголовных дела по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» возбуждено по материалам прокурорских проверок, проведенных в связи с ситуацией на объектах долевого строительства компании «Пензастрой», которая не ввела ряд домов в установленные сроки.

Возбуждено три уголовных дела о причинении ущерба дольщикам «Пензастроя»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Выявлено, что с января 2015 года по 26 марта 2017 года руководители ОАО «Пензастрой» путем обмана заключили с гражданами договоры на участие в долевом строительстве жилого дома №2/99 по улицам Пушкина/Ключевая Пензы без намерения исполнить свои обязательства. В счет оплаты по договорам дольщиками были перечислены денежные средства в сумме более 1,5 млн. рублей. Тем самым им причинен ущерб в особо крупном размере», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что аналогичным образом руководители «Пензастроя» действовали при заключении договоров об участии в долевом строительстве жилых домов №1 (корпус №6) на улице 8 Марта и №4 на улице Рахманинова.

Светлана Артамонова уточнила, что уголовные дела возбуждены отделом следственного управления УМВД России по городу Пензе.

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«Их расследование находится на контроле прокуратуры Ленинского района», — сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в сентябре 2017 года было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» по факту нарушения прав дольщиков, вложивших денежные средства в строительство дома на улице Ново-Казанской в Пензе, которым также занималась компания «Пензастрой».

По данным следствия, в первом полугодии текущего года организация, не имея ресурсов для завершения стройки, прекратила работы; кроме того, часть денег была направлена на финансирование другого объекта.

18 октября 2017 года в отношении ОАО «Пензастрой» введена процедура наблюдения.
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