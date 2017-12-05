Пензенские дольщики записали видеообращение к Путину и Белозерцеву

Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Пензенцы, которые ранее заключили договоры с компанией «Пензастрой» и стали участниками долевого строительства жилья в ЖК «На Стрельбищенской», но так и не получили обещанных квартир, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.
В ролике продолжительностью почти 5 минут, который опубликован на канале «Пензастрой, дострой!», показаны примерно 20 взрослых людей с детьми на фоне замороженной стройки многоквартирного дома.
«Мы покупали квартиры, все наши договора были зарегистрированы в регпалате — все было официально. Застройщик был надежный, наверное, лучший в городе Пензе, сомнений никаких не вызывал», — пояснил один из героев видео.
«Сейчас многие люди живут на съемных квартирах, платят ипотеку, у всех дети. [...] Наши затраты сейчас превышают просто зарплаты наши», — добавил молодой мужчина, который спрашивает, «как жить дальше».
Кроме того, демонстрируются кадры с митинга, который дольщики провели в Пензе 11 ноября.
«Где же государственная регулировка законов? Кто должен быть гарантом […], кто должен все это регулировать? Это никому не надо — всем все хорошо: банк деньги получает, застройщики разоряются, переводят активы на другие фирмы, а люди в беде. Кто будет отвечать за это?» — поинтересовался дольщик.
В завершение видеообращения зрителям показана надпись: «Россия — это правовое государство. Помогите защитить наши права и обрести жилье, за которое мы заплатили».
В качестве автора ролика указан «бездомный полк ОАО «Пензастрой» ЖК «На Стрельбищенской».
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