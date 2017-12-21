Двое жителей Башмаково подозреваются в краже электропроводов с поваленных ветром опор Криминал

Пенза, 21 декабря 2017. PenzaNews. Двое работников энергоснабжающей компании, представители которой занимались ликвидацией последствий непогоды вблизи села Троицкого Башмаковского района Пензенской области, где от сильного ветра упало несколько десятков опор, подозреваются в краже почти 5 км электропроводов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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В ведомстве пояснили, что после разгула стихии аварийная бригада отключила поврежденный участок и оставила электропровода до проведения дальнейших действий, однако затем они пропали.

«Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Башмаковскому району установили причастность к совершению преступления двоих жителей поселка Башмаково в возрасте 31 года и 43 лет, являвшихся работниками данной энергоснабжающей организации. Они были задержаны и дали признательные показания. Похищенное имущество изъято», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что, как выяснилось, один из подозреваемых участвовал в ремонтных работах на поврежденной линии электропередач.

«Он знал, что электропровода находятся без присмотра и отсоединены от общей высоковольтной линии. Вечером того же дня злоумышленник вместе с родственником приехал на место на грузовом автомобиле, они погрузили провода и отвезли в районный центр, где спрятали в укромном месте. Похищенное имущество злоумышленники планировали сдать в пункт приема цветного металла», — отметили в УМВД.

В ведомстве сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.