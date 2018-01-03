В Пензенской области вооруженный ножом для забоя свиней мужчина заполучил 2 тыс. рублей Криминал

Пенза, 3 января 2018. PenzaNews. 37-летний житель села Маркино Сосновоборского района Пензенской области подозревается в хищении 2 тыс. рублей у собутыльника под угрозой применения ножа для забоя свиней.

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«Установлено, что в день преступления потерпевший пришел в дом подозреваемого вместе с его родным братом. Злоумышленник в тот момент спал, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Гости предложили хозяину распить с ними спиртное, которое принесли с собой. В ходе застолья подозреваемый попросил у потерпевшего деньги на покупку алкоголя, но получил отказ. После этого злоумышленник ушел на кухню, где взял нож, которым резал поросят, затем подошел к товарищу своего брата, приставил лезвие к его горлу и высказал намерение зарезать гостя, если тот не отдаст деньги», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после этого потерпевший передал мужчине две купюры по 1 тыс. рублей.

«При первой же возможности он вышел из дома. За ним последовал брат злоумышленника, который испугался действий родственника», — отметили в пресс-службе.

В управлении пояснили, что подозреваемый потратил большую часть суммы на продукты питания, а 400 рублей впоследствии вернул потерпевшему.

По факту совершения разбоя возбуждено уголовное дело.