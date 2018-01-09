Мужчина, захвативший заложниц в пензенской сауне, получил условный срок Криминал

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. 32-летний мужчина, который признан судом виновным в незаконном лишении свободы двух сотрудниц сауны в Пензе, приговорен к двум годам лишения свободы условно. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила исполняющая обязанности старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

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«6 октября 2017 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в сауне на улице Бакунина города Пензы. В ходе словесной ссоры, произошедшей с администратором, и зная, что в здании есть еще одна работница, он закрыл помещение изнутри на запорное устройство, после чего достал из имевшейся при себе сумки сигнальный пистолет и охолощенный автомат», — сказала собеседница агентства.

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Она добавила, что злоумышленник направил оружие в сторону девушек 1991 и 1999 годов рождения, запретив им покидать помещение без его разрешения.

«Также с целью исключения побега девушек он достал из своей сумки наручники, браслеты которых застегнул на руках потерпевших, сковав их между собой. Кроме того, мужчина демонстрировал им сувенирный штык-нож и макет ручной гранаты», — отметила Наталия Фомина.

Представитель следственного управления напомнила, что заложницы были освобождены сотрудниками СОБРа.

«Приговор мужчине пока не вступил в законную силу», — уточнила она.