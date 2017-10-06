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СРОЧНО ЗАХВАЧЕННЫЕ В ПЕНЗЕ ЗАЛОЖНИКИ ОСВОБОЖДЕНЫ — РОСГВАРДИЯ

Спецназ применил светошумовые гранаты при штурме здания сауны с заложниками в Пензе

20:15 | 06.10.2017 | Происшествия

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Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Спецназ Росгвардии использовал светошумовые гранаты при штурме здания сауны в Пензе, в котором мужчина взял в заложницы трех женщин. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии по Пензенской области.

Спецназ применил светошумовые гранаты при штурме здания сауны с заложниками в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«6 октября в Пензе в дежурную часть управления поступил сигнал об удержании граждан в одной из саун города. На место происшествия немедленно прибыли наряды групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Они приняли меры к обеспечению безопасности — заблокировали доступ к зданию и оцепили прилегающую территорию», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что также на место оперативно выехали сотрудники спецподразделений во главе с начальником управления Росгвардии по Пензенской области полковником полиции Игорем Беловым.

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«Переговоры результата не дали. Бойцы СОБРа в ходе штурма здания проникли в помещение, во время операции спецназ использовал светошумовые гранаты. В результате четких и грамотных действий бойцов спецподразделения злоумышленник был задержан, а удерживаемые граждане — освобождены», — сказали в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», захват заложниц произошел в саунно-гостиничном комплексе «Галеон», расположенном по адресу: Пенза, улица Бакунина, 2Б. Из-за случившегося был оцеплен центр города, в том числе закрыт проезд по Бакунинскому мосту, что привело к транспортным заторам.

На место происшествия были стянуты представители правоохранительных органов и экстренных служб. Помимо полицейских и бойцов Росгвардии, для обеспечения безопасности также привлекались сотрудники главного управления МЧС России по Пензенской области, которые при необходимости были готовы к оперативным действиям в случае нештатной ситуации.
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