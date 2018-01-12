EN
11:41:29 Пятница, 12 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Жертвой мошенников стала жительница Пензы, искавшая в долг 350 тыс. рублей

11:01 | 12.01.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Жительница Пензы, разместившая в интернете объявление о намерении взять в долг 350 тыс. рублей под письменные обязательства, стала жертвой мошенничества. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Жертвой мошенников стала жительница Пензы, искавшая в долг 350 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Женщине позвонил неизвестный, который выразил готовность оказать ей содействие в получении кредита в одном из банков. Через некоторое время он вновь связался с ней, пояснив, что кредит одобрен», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что затем потерпевшая получила инструкции, согласно которым ей следовало посетить один из банков и обратиться там в окно №2, при этом за оказанное «содействие» полагалось заплатить собеседнику 5 тыс. рублей.

В пресс-службе отметили, что женщина выполнила указания злоумышленника, лишь впоследствии осознав обман.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Актуальное
Читайте также
В Пензе установлена личность мужчины, ограбившего таксиста Мэр поздравил пензенских прокуроров с профессиональным праздником
В Кузнецке общественная комиссия рассмотрела заявки на участие в проекте благоустройства Пензенская область получила пять «ГАЗелей» для подвоза детей в школы
Пензенский губернатор поздравил работников прокуратуры с праздником Пензенские врачи пройдут обучение для проведения аутотрансплантации костного мозга
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver