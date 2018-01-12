Жертвой мошенников стала жительница Пензы, искавшая в долг 350 тыс. рублей Криминал

Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Жительница Пензы, разместившая в интернете объявление о намерении взять в долг 350 тыс. рублей под письменные обязательства, стала жертвой мошенничества. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Женщине позвонил неизвестный, который выразил готовность оказать ей содействие в получении кредита в одном из банков. Через некоторое время он вновь связался с ней, пояснив, что кредит одобрен», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что затем потерпевшая получила инструкции, согласно которым ей следовало посетить один из банков и обратиться там в окно №2, при этом за оказанное «содействие» полагалось заплатить собеседнику 5 тыс. рублей.

В пресс-службе отметили, что женщина выполнила указания злоумышленника, лишь впоследствии осознав обман.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.