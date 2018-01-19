В Пензе двое работников «Т Плюс» получили по году условно после гибели человека на ТЭЦ Криминал

Пенза, 19 января 2018. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно назначено двоим работникам филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», которые признаны судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах», которое привело к ЧП на пензенской ТЭЦ-1 и гибели человека. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

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Она напомнила, что трагедия произошла 26 января 2017 года при устранении дефектов в подогревателе высокого давления турбогенератора в котлотурбинном цехе ТЭЦ-1 на улице Ново-Черкасской в Пензе.

«Старший мастер по ремонту оборудования, действуя вопреки нормам и правилам безопасности, находясь в турбинном отделении котлотурбинного цеха главного корпуса пензенской ТЭЦ-1 и зная, что в процессе работ шпилечно-гаечное соединение разъема подогревателя высокого давления было полностью разобрано, лично не проверил полноту и качество сборки, доложив начальнику смены цеха об окончании ремонта и о готовности к испытаниям ремонтируемого изделия. При этом для проведения испытаний — в опасную зону испытываемого сосуда, находившегося под давлением — старший мастер направил электросварщика», — сказала собеседница агентства.

По словам Наталии Фоминой, начальник смены котлотурбинного цеха в свою очередь не убедился в том, что ремонтно-восстановительные работы на подогревателе высокого давления полностью закончены, а именно — что соединение разъема полностью собрано.

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Авария на ТЭЦ-1

«Он принял решение о проведении испытания на прочность и герметичность неразрешенным, опасным и недостоверным методом — пневмоиспытания вместо гидроиспытаний с использованием перегретого пара высокого давления вместо воды», — пояснила представитель следственного управления.

Она добавила, что во время пневмоиспытаний произошел разрыв мембранного уплотнения соединения корпуса подогревателя, была повреждена кровля турбинного отделения ТЭЦ-1, часть которой обрушилась, в том числе на потерпевшего электросварщика.

«В результате допущенных нарушений филиалу «Мордовский» ПАО «Т Плюс» был причинен крупный ущерб. Потерпевший 1964 года рождения получил тупую сочетанную травму головы, груди, живота, конечностей, от которой скончался на месте происшествия», — напомнила Наталия Фомина.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.