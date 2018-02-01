В Пензенской области мать заподозрили в жестоком обращении с тремя детьми Криминал

Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Уголовное дело по 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» возбуждено в отношении 29-летней жительницы Нижнеломовского района Пензенской области.

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«Установлено, что вследствие злоупотребления спиртными напитками в течение длительного времени она ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности в отношении 10-летних детей. Женщина отказалась от их содержания и воспитания, не обеспечивала их необходимыми продуктами питания и одеждой, за что ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности. Кроме того, установлено, что поведение матери было сопряжено с жестоким обращением с детьми — она систематически применяла к ним физическую силу», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Светлана Артамонова добавила также, что в декабре 2017 года женщина была лишена родительских прав в отношении троих малолетних детей.