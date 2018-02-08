Виновник гибели машиниста в Пачелме оштрафован на 100 тыс. рублей Криминал

Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. Начальник участка механизации ООО «Промышленная монтажная компания» оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть машиниста в Пачелме Пензенской области.

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«Следствием и судом установлено, что 16 марта 2017 года начальник участка механизации, на которого возложены обязанности по контролю проведения ремонтных работ, находясь в Пачелме на территории ООО «Промышленная монтажная компания», дал машинисту производственное задание по ремонту гидравлического экскаватора, несмотря на то что данные работы не входили в его обязанности», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, мужчина позвал на помощь еще двоих человек.

«В ходе проведения работ один из машинистов, управляя экскаватором, подтянул ковшом неисправную гусеницу другого ремонтируемого экскаватора, в результате чего ковш соскочил с трака гусеницы и ударил находившегося рядом водителя 1970 года рождения. […] Потерпевший от полученной тупой сочетанной травмы спины, таза и нижних конечностей скончался в тот же день в лечебном учреждении», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что начальник участка механизации не осуществил должный контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, а также не пресек опасный способ ремонта, поскольку покинул машинный двор предприятия в связи с решением других вопросов.

«Мужчина признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления. От него поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Родственнице погибшего возмещен моральный вред и материальный ущерб, она не возражала против прекращения уголовного дела», — добавила она.

Татьяна Махницкая отметила, что уголовное дело прекращено, решение суда не вступило в законную силу.