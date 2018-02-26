В Пензе 14 наркосбытчиков получили от 4 до 8 лет колонии Криминал

Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима назначено в Пензе 14 членам преступной группы в возрасте от 20 лет до 31 года, среди которых есть студенты. Оглашение приговора состоялось в Октябрьском районном суде города в понедельник, 26 февраля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В марте 2016 года неустановленные лица организовали преступную группу, в которую входило и 14 подсудимых. Используя программное обеспечение и платежные системы, была налажена схема работы интернет-магазина, через который путем тайников и «закладок», оплаченных электронно, производился сбыт наркотических веществ в особо крупном размере», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

Он отметил, что в группе действовала строгая иерархия: все роли, начиная с розничного курьера-закладчика и заканчивая руководителем, были строго распределены.

«Размер изъятых у злоумышленников наркотических средств варьировался от особо крупного — около 1 кг — до значительного — в пределах 1 грамма», — уточнил собеседник агентства, добавив, что сбытчики не довели свой преступный умысел до конца, поскольку после обустройства нескольких «закладок» их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Представитель суда отметил, что злоумышленники признали свою вину, а также она была подтверждена материалами уголовного дела, которое насчитывает 28 томов.

«Приговор в законную силу не вступил», — сказал он.