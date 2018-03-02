В Пензе долгожительница отдала мошеннице 280 тыс. рублей, поверив в денежную реформу Криминал

Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. 94-летняя жительница Пензы отдала сбережения в сумме 280 тыс. рублей мошеннице, убедившей ее в необходимости обмена «старых» денег на «новые». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«По словам пенсионерки, 27 февраля в ее квартиру на улице Калинина зашла неизвестная женщина, представившаяся социальным работником. Она сказала, что денежные купюры старого образца меняют на новые, и под этим предлогом завладела сбережениями хозяйки, заменив их на книжные закладки», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что злоумышленнице на вид 26–30 лет, она среднего роста, была одета в одежду темного цвета.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе.