EN
17:13:17 Пятница, 2 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе долгожительница отдала мошеннице 280 тыс. рублей, поверив в денежную реформу

13:34 | 02.03.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. 94-летняя жительница Пензы отдала сбережения в сумме 280 тыс. рублей мошеннице, убедившей ее в необходимости обмена «старых» денег на «новые». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе долгожительница отдала мошеннице 280 тыс. рублей, поверив в денежную реформу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По словам пенсионерки, 27 февраля в ее квартиру на улице Калинина зашла неизвестная женщина, представившаяся социальным работником. Она сказала, что денежные купюры старого образца меняют на новые, и под этим предлогом завладела сбережениями хозяйки, заменив их на книжные закладки», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что злоумышленнице на вид 26–30 лет, она среднего роста, была одета в одежду темного цвета.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
Дни открытых дверей пройдут в налоговых органах Пензенской области В Пензе в седьмой раз прошел студенческий форум «Диалог культур»
Подтвердить учетную запись на портале госуслуг теперь можно через онлайн-банк Под Пензой выявлена гражданка Азербайджана, которая находится в России незаконно
В Пензе «ВАЗ» врезался в «Валдай»: погибла женщина, ребенок госпитализирован В Пензе от полиции на транспорте требуют соблюдать требования по хранению оружия
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама