Дело о подкупе при продаже акций «Комбината детского питания» Заречного направлено в суд Криминал

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению двоих мужчин — жителей Перми и Москвы — в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» и ч. 3 ст. 204.1 УК РФ «Посредничество в коммерческом подкупе», завершено в Пензе.

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«По данным следствия, в конце декабря 2017 года комитетом по управлению имуществом города Заречного был объявлен аукцион о продаже акций АО «Комбинат детского питания». Их первоначальная стоимость составила 15 млн. 750 тыс. рублей. 26 января 2018 года житель Москвы попросил своего знакомого 1984 года рождения — жителя Перми — принять участие в аукционе по продаже акций комбината в качестве его представителя по доверенности. Он озвучил максимальную цену приобретения муниципального имущества — 23 млн. рублей. При этом участие в аукционе должен был принять и его знакомый — житель Пермского края, заявившийся на участие в торгах лишь формально, с целью создания видимости законности проводимого аукциона, поскольку для признания торгов состоявшимися требуется участие в них как минимум двух лиц. Представлять интересы последнего согласился мужчина 1987 года рождения — житель Московской области», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, представители участников аукциона прибыли в Заречный, где оформили документы, необходимые для участия в торгах, при этом им стало известно, что на них также заявились еще три общества с ограниченной ответственностью и одно физическое лицо.

«Обвиняемый 1984 года рождения понимал, что в случае приобретения комбината за сумму, меньшую выделенного ему лимита, он сможет получить материальную выгоду, а также произведет положительное впечатление на своего знакомого, чьи интересы представлял, в связи с чем он решил путем коммерческого подкупа иных участников аукциона обеспечить победу в торгах представляемого им лица. 27 января 2018 года он и представитель второго участника аукциона — жителя Пермского края — встретились в гостинице Пензы с директором одного из ООО города Заречного, заявившегося для участия в торгах. В ходе встречи мужчина предложил последнему за денежное вознаграждение в размере 1 млн. 150 тыс. рублей отказаться от участия в аукционе и содействовать тому, чтобы еще один участник аукциона — его знакомый, житель города Заречного — также не участвовал в торгах», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что на следующий день мужчина попросил своего знакомого жителя Москвы осуществить в последующем передачу денежных средств директору ООО за отказ от участия в аукционе путем неявки на торги, а тот согласился.

«В ночь на 29 января 2018 года директор организации, с которым вел переговоры злоумышленник, в ходе очередной встречи в гостинице согласился не участвовать в торгах. Обвиняемый познакомил его с москвичом, которого он привлек в качестве посредника для осуществления передачи денег. Последний обменялся с директором организации телефонами, и они договорились о встрече в той же гостинице днем 29 января за час до проведения аукциона в Заречном, после чего руководитель ООО обратился в управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области с заявлением о попытке его подкупа», — сказала старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР.

По ее словам, 29 января в период с 14.00 до 16.00 злоумышленник в одной из пензенских гостиниц получил от своего подельника информацию о том, что аукцион выиграл житель Москвы, после чего лично передал директору организации, действующему в рамках оперативно-разыскного мероприятия под контролем сотрудников полиции, денежные средства в размере 1 млн. 150 тыс. рублей за неявку на аукцион его самого и его знакомого.

«В результате коммерческого подкупа обвиняемые создали условия для победы в аукционе жителя Москвы, не осведомленного о преступном умысле его представителя, который по итогам торгов приобрел комбинат по минимальной стоимости — за 15 млн. 750 тыс. рублей. В ходе следствия в отношении мужчин судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину в совершении инкриминируемых деяний они признали полностью», — сказала Татьяна Махницкая.