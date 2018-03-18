Водитель из Тамбовской области получил условный срок за пьяное ДТП вблизи Тамалы Криминал

Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Житель села Глуховка Тамбовской области, который, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-21100» в нетрезвом виде, сбил мотоциклиста в Тамалинском районе Пензенской области, получил условный срок.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Тамалинского районного суда, ДТП произошло, когда автомобилист выполнял поворот налево и не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся навстречу.

«Мотоциклист получил закрытый перелом средней трети правого бедра и ссадины», — уточнил собеседник агентства, пояснив, что данные телесные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Представитель суда сообщил, что виновнику ДТП назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, при этом он в течение трех лет не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

«Кроме того, суд взыскал с него в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области денежные средства в сумме более 25 тыс. рублей, затраченных на лечение потерпевшего», — сказал он.

Приговор суда вступил в законную силу.