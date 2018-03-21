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Забивший насмерть незнакомца трубой житель Кузнецкого района проведет 6,5 лет в колонии

08:54 | 21.03.2018 | Криминал

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Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима назначено жителю Кузнецкого района Пензенской области 1989 года рождения, забившему до смерти незнакомца трубой.

Забивший насмерть незнакомца трубой житель Кузнецкого района проведет 6,5 лет в колонии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда, в декабре 2017 года в доме в селе Никольском он не менее 24 ударов раз ударил незнакомого человека по голове, туловищу и рукам, в результате чего тот вскоре скончался.

«В судебном заседании мужчина свою вину в предъявленном обвинении полностью признал и пояснил, что, вернувшись к себе домой, увидел там незнакомца, пристававшего к его сожительнице. Защищая ее честь, он ударил его обрезком трубы по спине, а когда тот развернулся и язвительно высказался в его адрес, разозлившись, стал наносить ему многочисленные удары по голове, лицу и конечностям», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что после совершения преступления мужчина пытался оказать ему медицинскую помощь и принес извинения потерпевшей, не настаивавшей на строгом наказании.

«Мужчина был ранее судим за преступление небольшой тяжести. По месту регистрации и фактического проживания участковыми уполномоченными характеризуется удовлетворительно, соседями — положительно, а по месту учебы и работы — исключительно положительно», — добавил представитель суда.
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