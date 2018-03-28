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Пензенский пристав предстанет перед судом по обвинению в присвоении денег

12:50 | 28.03.2018 | Криминал

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Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя, который обвиняется в присвоении денег, передано в Железнодорожный районный суд Пензы для рассмотрения по существу.

Пензенский пристав предстанет перед судом по обвинению в присвоении денег

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что судебный пристав-исполнитель, используя свое служебное положение в корыстных целях, в ноябре 2017 года присвоил денежные средства в размере 11 тыс. рублей, полученные от представителя УМВД России по Пензенской области в рамках исполнительного производства», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что сумма, изъятая у осужденного, подлежала конфискации и обращению в собственность государства, однако этого сделано не было.

«С целью сокрытия совершенного преступления обвиняемый в декабре 2017 года вынес постановление об окончании исполнительного производства», — добавила собеседница агентства.

Представитель прокуратуры пояснила, что в рамках уголовного дела также предъявлен иск в интересах Российской Федерации о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба.
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