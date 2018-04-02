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В Пензе сотрудника колонии будут судить за мелкое взяточничество

12:27 | 02.04.2018 | Криминал

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Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Сотрудник пензенской исправительной колонии №4 предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

В Пензе сотрудника колонии будут судить за мелкое взяточничество

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Уголовно дело в отношении него было возбуждено во взаимодействии региональных управлений СКР, ФСБ России и ФСИН РФ.

«Следствием установлено, что вечером 5 марта 2018 года начальник помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора, находясь на улице Молодогвардейской в Пензе, лично получил от мужчины 2 тыс. рублей за заведомо незаконные действия, а именно пронос на территорию ИК-4 запрещенных предметов — SIM-карт, флеш-карт, мультимедийного плеера, наушников, медицинских препаратов и средств гигиены», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что эти предметы обвиняемый за вознаграждение должен был передать одному из осужденных.

«Непосредственно после получения взятки незаконные действия работника колонии были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. В ходе следствия мужчина полностью признал вину в совершении инкриминируемого деяния», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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