В Городище мужчина предстанет перед судом за драку с отцом из-за SMS-сообщения Криминал

Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. 33-летний житель города Городище Пензенской области предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью отца в результате ссоры из-за SMS-сообщения.

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«В ходе предварительного расследования установлено, что в декабре 2017 года на кухне своего дома сын поссорился с 57-летним отцом из-за полученного его супругой оскорбительного SMS-сообщения. Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой молодой мужчина не менее шести раз ударил родственника руками и ногами по различным частям тела», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

По ее словам, пострадавший обратился за медицинской помощью лишь спустя трое суток и сначала попытался скрыть причины травм, сославшись на собственное падение.

«После получения результатов экспертного заключения о невозможности получения телесных повреждений при падении, он подробно изложил обстоятельства произошедшего. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу», — пояснила собеседница агентства.