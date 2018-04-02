Срок содержания Георгия Тюрина под стражей продлен до 3 мая Криминал

Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил до 3 мая срок содержания под стражей бывшего заместителя председателя гордумы, депутата от избирательного округа №23 Георгия Тюрина, членство которого в партии «Единая Россия» приостановлено до вынесения приговора.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда города, с соответствующим ходатайством обратился следователь.

Георгий Тюрин находится под стражей десять месяцев — с мая 2017 года.

Он обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, бывший зампред гордумы за 25 млн. рублей предложил предпринимателю обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка в Пензе, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта.

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В ноябре 2016 года Георгий Тюрин якобы получил от предпринимателя 1 млн. рублей, а в качестве оставшейся части взятки предложил бизнесмену безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью почти 1,5 тыс. кв. метров и стоимостью не менее 24 млн. рублей. Договор купли-продажи на это помещение был оформлен на сына депутата.

В ноябре 2017 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката Андрея Рябышева по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». По мнению следователей, он якобы оказывал содействие в даче и получении взятки.

4 декабря 2017 года на XXIV конференции реготделения «Единой России» Георгий Тюрин был выведен из состава президиума регионального политсовета.

Георгий Тюрин был заключен под стражу 6 мая 2017 года. Впоследствии суд неоднократно продлял меру пресечения, последний раз — 29 марта 2018 года.