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Пресечена попытка доставки крупной партии героина из Пензы в Самару

15:28 | 27.04.2018 | Криминал

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Самара, 27 апреля 2018. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области ликвидировали крупный канал поставки наркотиков из Пензенской области.

Пресечена попытка доставки крупной партии героина из Пензы в Самару

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает «Интерфакс», в минувший четверг, 26 апреля, на посту ДПС в Тольятти был задержан неоднократно судимый гражданин России, который на такси вез из Пензы в Самару 4 кг героина.

По имеющимся данным, он входил в преступное сообщество «Общак», где отвечал за транспортировку наркотиков и так называемые «перебросы» в учреждения УФСИН России по Самарской области наркозависимым осужденным.

В настоящее время устанавливаются все лица, участвовавшие в преступной схеме, в том числе сотрудники правоохранительных органов, которые прикрывали деятельность злоумышленников.

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