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В Пензенской области депутат получил условный срок за мошенничество

10:21 | 19.05.2018 | Криминал

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Неверкино, 19 мая 2018. PenzaNews. Депутат комитета местного самоуправления Карноварского сельсовета Неверкинского района Пензенской области приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения.

В Пензенской области депутат получил условный срок за мошенничество

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в декабре 2012 года глава администрации Карноварского сельсовета Неверкинского района, зная, что в бюджете сельсовета имеются неизрасходованные денежные средства в размере 19 тыс. 800 рублей, выделенные для использования по расходной статье «Дорожное хозяйство», решил похитить их», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

По ее словам, с этой целью он изготовил договор, якобы заключенный между администрацией Карноварского сельсовета и сельскохозяйственным производственным кооперативом, возглавляемым его знакомым, на расчистку сухостоя, а также акт о приемке выполненных работ.

«На основании этих документов, содержащих заведомо ложные сведения, администрацией сельсовета на расчетный счет СПК в качестве оплаты якобы выполненных работ по очистке придорожной полосы от сухостоя переведены денежные средства в размере 19 тыс. 800 рублей. Об этом глава кооператива сообщил должностному лицу Карноварского сельсовета в январе 2013 года. Последний потратил данные денежные средства на приобретение в данном СПК корма для крупного рогатого скота, содержавшегося в его личном подсобном хозяйстве», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что приговор не вступил в законную силу.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», комитет местного самоуправления Карноварского сельсовета состоит из 11 депутатов.

Согласно данным, размещенным на сайте облизбиркома, в их числе восемь представителей «Единой России» — Фатих Абдрахманов, Махмут Абузяров, Ринат Абузяров, Марат Аитов, Мясум Биккиняев, Ряшит Мухаммеджанов, Равиль Ряхимов и Хамзя Хайров, а также трое самовыдвиженцев — Рафаэль Абузяров, Равиль Алимов и Марс Хужахметов.

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