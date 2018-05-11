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За три месяца 17 пензенских депутатов лишились мандатов в связи с утратой доверия

10:30 | 11.05.2018 | Общество

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Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Полномочия 17 депутатов представительных органов местного самоуправления Пензенской области прекращены досрочно в I квартале 2018 года в связи с утратой доверия из-за допущенных нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

За три месяца 17 пензенских депутатов лишились мандатов в связи с утратой доверия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе прокурорских проверок было выявлено пять фактов личной заинтересованности государственного служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов», — добавили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе отметили, что также было выявлено 212 нормативных правовых актов с коррупциогенными факторами, в том числе один — государственного органа власти Пензенской области.

«В целях приведения их в соответствие с нормами закона, прокурорами принесено 202 протеста, внесено 10 требований об изменении нормативных правовых актов», — пояснили в прокуратуре.

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