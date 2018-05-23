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Вениамин Бочкарев пробудет под домашним арестом до 24 августа

19:08 | 23.05.2018 | Криминал

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Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил до 24 августа срок домашнего ареста бывшего гендиректора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева — племянника экс-губернатора Василия Бочкарева, задержанного сотрудниками ФСБ в октябре 2017 года в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

Вениамин Бочкарев пробудет под домашним арестом до 24 августа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе заседания, состоявшегося в среду, 23 мая, следователь Алексей Колосов ходатайствовал о продлении меры пресечения до даты, до которой продлено предварительное следствие, мотивировав это, в частности, тяжестью инкриминируемых преступлений и возможностью обвиняемого угрожать свидетелям, дающим против него изобличающие показания.

Прокурор данное ходатайство поддержал.

В свою очередь Вениамин Бочкарев возражал против продления домашнего ареста и просил заменить меру пресечения на запрет определенных действий. Адвокат Вячеслав Феоктистов позицию своего подзащитного поддержал.

Во время заседания выяснилось, что обвиняемый до настоящего времени мог общаться по телефону только с адвокатом, но не с близкими родственниками, живущими в Санкт-Петербурге.

Рассмотрев все представленные материалы, судья Сергей Погодин зачитал постановление, которым ходатайство следователя удовлетворено.

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«Процессуальных нарушений судом не установлено. Ходатайство согласовано с и.о. руководителя следственного управления [СКР по Пензенской области Владимиром Фоминым]. Продление срока домашнего ареста обусловлено необходимостью проведения экспертиз и следственных действий, особой сложностью дела. Бочкарев обвиняется в совершении шести умышленных преступлений [мошенничеств, коммерческом подкупе, злоупотреблении полномочиями и злоупотреблении должностными полномочиями], одно из которых относится к категории особо тяжких, четыре — к категории тяжких», — сказал он, отметив, что судом была проверена обоснованность предъявленных обвинений.

Сергей Погодин добавил, что при сложившихся обстоятельствах применить более мягкую меру пресечения невозможно.

«Продлить срок домашнего ареста Бочкарева Вениамина Викторовича […] на три месяца, а всего — с учетом предыдущего содержания под стражей и домашнего ареста — до 10 месяцев и одних суток, то есть по 24 августа 2018 года включительно», — огласил судья текст постановления, согласно которому теперь обвиняемому разрешено общение с близкими родственниками с помощью средств связи, за исключением интернета.

По словам Вячеслава Феоктистова, постановление суда будет обжаловано.

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