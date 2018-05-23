Вениамин Бочкарев пробудет под домашним арестом до 24 августа Криминал

Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил до 24 августа срок домашнего ареста бывшего гендиректора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева — племянника экс-губернатора Василия Бочкарева, задержанного сотрудниками ФСБ в октябре 2017 года в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

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В ходе заседания, состоявшегося в среду, 23 мая, следователь Алексей Колосов ходатайствовал о продлении меры пресечения до даты, до которой продлено предварительное следствие, мотивировав это, в частности, тяжестью инкриминируемых преступлений и возможностью обвиняемого угрожать свидетелям, дающим против него изобличающие показания.

Прокурор данное ходатайство поддержал.

В свою очередь Вениамин Бочкарев возражал против продления домашнего ареста и просил заменить меру пресечения на запрет определенных действий. Адвокат Вячеслав Феоктистов позицию своего подзащитного поддержал.

Во время заседания выяснилось, что обвиняемый до настоящего времени мог общаться по телефону только с адвокатом, но не с близкими родственниками, живущими в Санкт-Петербурге.

Рассмотрев все представленные материалы, судья Сергей Погодин зачитал постановление, которым ходатайство следователя удовлетворено.

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«Процессуальных нарушений судом не установлено. Ходатайство согласовано с и.о. руководителя следственного управления [СКР по Пензенской области Владимиром Фоминым]. Продление срока домашнего ареста обусловлено необходимостью проведения экспертиз и следственных действий, особой сложностью дела. Бочкарев обвиняется в совершении шести умышленных преступлений [мошенничеств, коммерческом подкупе, злоупотреблении полномочиями и злоупотреблении должностными полномочиями], одно из которых относится к категории особо тяжких, четыре — к категории тяжких», — сказал он, отметив, что судом была проверена обоснованность предъявленных обвинений.

Сергей Погодин добавил, что при сложившихся обстоятельствах применить более мягкую меру пресечения невозможно.

«Продлить срок домашнего ареста Бочкарева Вениамина Викторовича […] на три месяца, а всего — с учетом предыдущего содержания под стражей и домашнего ареста — до 10 месяцев и одних суток, то есть по 24 августа 2018 года включительно», — огласил судья текст постановления, согласно которому теперь обвиняемому разрешено общение с близкими родственниками с помощью средств связи, за исключением интернета.

По словам Вячеслава Феоктистова, постановление суда будет обжаловано.