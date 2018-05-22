Бочкарев заявил, что намерен инициировать проверку в отношении Трошина Криминал

Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Находящийся под домашним арестом бывший генеральный директор ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамин Бочкарев — племянник экс-губернатора Василия Бочкарева, задержанный в октябре 2017 года сотрудниками ФСБ в рамках дела о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, заявил, что намерен инициировать проверку в отношении Олега Трошина, до апреля 2018 года занимавшего пост главы регионального следственного управления СКР.

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«Мне известно, что истинная причина моего задержания кроется в начавшемся в октябре прошлого года коррупционном скандале, когда были вскрыты злоупотребления руководителя управления СК по Пензенской области Трошина при расследовании дела, связанного с автосалоном «Юго-Западный». Он незаконно по надуманным основаниям через прокуратуру области забрал из полиции это дело, после чего из дела странным образом стали исключаться потерпевшие и теряться деньги, переданные следствию в качестве возмещения ущерба. […] Трошину срочно потребовалось переключить общественное внимание с себя, создав альтернативный новостной повод», — говорится в заявлении за подписью Вениамина Бочкарева, поступившем в редакцию ИА «PenzaNews» от адвоката Вячеслава Феоктистова.

В нем добавляется, что это выразилось «в санкционированном терроре органов власти региона», и «не было недели, когда не возбуждалось очередное резонансное дело».

«Вероятно, лично я был выбран потому, что нахожусь в родстве с бывшим губернатором Пензенской области Василием Кузьмичем Бочкаревым, руководившим областью 17 лет и имевшим огромный авторитет среди региональных элит. Любое событие, связанное с его семьей, и сейчас привлекает большое внимание людей», — отмечается в тексте.

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Бывший руководитель «АИК» сообщил также, что, по его данным, проводимая по факту действий Олега Трошина доследственная проверка была прекращена еще до его отставки, и теперь он «уже на отдыхе живет в шикарном, вызывающе несоответствующем зарплате должностного лица частном доме в «Октябрьском саду».

«Мне неприятно думать, что я и моя семья стали разменной монетой в грязной игре этого человека, и в качестве кампании по своей защите и реабилитации намерен отплатить ему тем же: поставить вопрос о возобновлении в отношении него проверки с последующим возбуждением уголовного дела», — пояснил Вениамин Бочкарев.

Он также призвал всех, у кого имеется информация о нарушениях, которые могли быть допущены Олегом Трошиным в период работы в следственном управлении, обращаться к его адвокату Вячеславу Феоктистову.

Кроме того, в своем письме племянник экс-губернатора поделился некоторыми деталями уголовного дела против себя, указав, в частности, что «следствие исключило из обвинения мошенничество в отношении Минпромторга», после чего был привлечен его бывший компаньон, «и теперь уже он является потерпевшим по этому так громко и красиво начавшемуся делу».