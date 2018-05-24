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Завершено расследование дела о хищении пензенским следователем 1 млн. рублей

11:20 | 24.05.2018 | Криминал

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Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению следователя по особо важным делам следственного управления УМВД России по Пензенской области в хищении 1 млн. рублей и служебном подлоге завершено.

Завершено расследование дела о хищении пензенским следователем 1 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина, с ноября 2017 года мужчина занимался расследованием уголовного дела, связанного со сбытом наркотиков в особо крупном размере.

«В феврале 2018 года обвиняемый был направлен в служебную командировку для проведения следственных действий по указанному делу в Москву и Московскую область. В ходе обыска по делу в жилище одного из фигурантов дела им и другими сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 2 млн. рублей как предметы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела, о чем им был составлен протокол обыска. Документ подписали остальные участники обыска. Деньги были упакованы в бумажный конверт», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в период с 11 по 13 февраля следователь решил похитить половину изъятой суммы — вскрыл конверт, взял из него 1 млн. рублей и распорядился им по своему усмотрению.

«Его преступными действиями фигуранту по делу причинен имущественный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму. В целях сокрытия факта хищения им денежных средств обвиняемый переписал протокол обыска в жилище, указав в нем заведомо ложные сведения об изъятии 1 млн. рублей, вместо реально изъятых 2 млн. рублей, а также выполнил от имени участвующих лиц подписи в указанном протоколе. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — добавила Наталия Фомина.

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