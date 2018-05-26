Жителю Пензы вынесен приговор за ограбление квартиры 1 января Криминал

Пенза, 26 мая 2018. PenzaNews. Житель Пензы приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за грабеж с незаконным проникновением в квартиру на улице Комсомольской 1 января в присутствии одного из жильцов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Неоднократно судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения через открытую форточку залез в квартиру на первом этаже. Хозяйки дома не было, но на диване отдыхал ее сын. Наличие очевидца не смутило злоумышленника, который стал искать и складывать в пакет как ценные вещи, например, золотую цепочку и сотовый телефон, так и все, что попадалось под руку — блок сигарет, бутылку игристого напитка, две банки пива», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда города.

По его словам, пензенец в общей сложности вынес вещи на сумму более 13 тыс. рублей: он также забрал из холодильника мороженную курицу, колбасу и сыр, со стола — конфеты и вафли, из ванной — наборы мыла, из шкафов — хозяйственные инструменты.

«На требования жильца квартиры прекратить грабеж мужчина с похищенным покинул место преступления и продолжил празднование Нового года», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что помимо основного наказания с него будет взыскан причиненный имущественный ущерб.

«Приговор в законную силу не вступил. Пензенец не согласился со строгим наказанием и подал апелляционную жалобу», — уточнил представитель суда.