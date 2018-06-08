В Кузнецке будут судить еще четверых обвиняемых в краже топлива из нефтепродуктопровода Криминал

Пенза, 8 июня 2018. PenzaNews. Трое жителей Самарской области и один Ульяновской предстанут перед судом в Кузнецке Пензенской области по делу о краже дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода «Уфа — Западное направление» АО «Транснефтепродукт-Самара».

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«Они обвиняются в том, что в период с 1 июля по 25 ноября 2015 года в Кузнецком районе, действуя в составе организованной преступной группы численностью 13 человек, с целью систематического хищения дизельного топлива осуществили несанкционированную врезку в тело нефтепродуктопровода «Уфа — Западное направление» АО «Транснефтепродукт-Самара». Злоумышленники похитили более 13 тыс. кг дизельного топлива стоимостью свыше 433 тыс. рублей, часть из которого реализовали. Их преступная деятельность была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области, похищенное дизельное топливо обнаружено и изъято», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она напомнила, что в августе 2017 года в отношении других девяти членов ОПГ Кузнецким районным судом вынесен обвинительный приговор.

«Уголовное дело в отношении еще четверых соучастников было выделено в отдельное производство в связи с тем, что они скрывались от следствия», — пояснила собеседница агентства.