В Кузнецке пассажир поезда получил реальный срок за кражу денег с карты попутчика Криминал

Кузнецк, 25 июня 2018. PenzaNews. Кузнецкий районный суд Пензенской области назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима пассажиру поезда за кражу денег с карты своего соседа по плацкартному вагону.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, преступление было совершено в январе 2018 года, когда владелец банковской карты Сбербанка отвернулся, оставив на виду включенный мобильный телефон с открытым приложением, позволяющим управлять средствами на счете.

«Злоумышленник похитил денежные средства в общей сумме 38 тыс. рублей, которые перевел на принадлежащую ему банковскую карту. После этого он скрылся с места преступления, выйдя из вагона на одной из станций Саратовской области», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что мужчина согласился с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения разбирательства.

Представитель суда обратил внимание на то, что при назначении наказания был учтен ряд факторов: пассажир поезда совершил умышленное преступление средней тяжести в период нахождения под административным надзором, по месту жительства он характеризуется удовлетворительно, со стороны соседей — положительно, а по месту отбывания наказания — отрицательно.

Он сообщил, что суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении имущественного вреда.

«Приговор вступил в законную силу», — уточнил собеседник агентства.