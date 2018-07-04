Под Кузнецком женщина обвиняется в краже почти 140 тыс. рублей у приемного ребенка сестры Криминал

Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Жительница Кузнецкого района Пензенской области 1967 года рождения обвиняется в краже почти 140 тыс. рублей у приемного ребенка своей сестры и в попытке дать взятку сотруднику полиции, чтобы избежать за это наказания.

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«По данным следствия, с 2012 года несовершеннолетний 1998 года рождения воспитывался в приемной семье. В период с декабря 2014 года по август 2016-го сестра его опекуна тайно похитила с банковской карты несовершеннолетнего, на счет которой ему начислялась пенсия по потере кормильца, денежные средства в общей сумме чуть более 138 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, вечером 20 марта 2018 года женщина попыталась передать участковому уполномоченному полиции в его служебном кабинете в одном из сел Кузнецкого района 50 тыс. рублей за вынесение решения об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки о хищении ею пенсии подростка.

«Полицейский отказался от незаконного денежного вознаграждения. Действия женщины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Ущерб ребенку возмещен в ходе следствия в полном объеме. Женщина признала вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила собеседница агентства.