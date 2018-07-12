В Пензе передано в суд дело в отношении матери, пнувшей малолетнюю дочь в живот Криминал

Пенза, 12 июля 2018. PenzaNews. Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» в отношении жительницы Пензы, которая, разозлившись на дочь 2016 года рождения, пнула ее ногой в живот, передано в суд.

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«По данным следствия, вечером 2 мая 2018 года женщина 1988 года рождения, находясь в квартире по месту жительства в Пензе, нанесла не менее одного удара ногой в живот своей малолетней дочери, лежащей на полу. В результате девочке была причинена закрытая тупая травма живота, расценивающаяся как тяжкий вред здоровью. Свой поступок женщина объяснила стрессовым состоянием, явившимся следствием их постоянных ссор с супругом. С ее слов, девочка в тот вечер играла на полу, вела себя шумно и на ее замечания не реагировала, в связи с чем она разозлилась на дочь и ударила ее ногой в живот», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, скорую помощь женщина вызвала девочке лишь 4 мая, увидев ухудшение самочувствия ребенка.

«Кроме того, в один из дней в конце апреля – в начале мая 2018 года женщина умышленно кусала руки, ноги и тело дочери, причинив ей физическую боль и множественные кровоподтеки. Девочка в настоящее время проживает с отцом в Городищенском районе.», — добавила собеседница агентства.