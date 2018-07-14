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В Пензенской области за полгода в суд направлено 770 уголовных дел

11:44 | 14.07.2018 | Криминал

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Пенза, 14 июля 2018. PenzaNews. Сотрудники подразделений следственного управления СКР по Пензенской области за первую половину 2018 года направили в суд 770 уголовных дел. Об этом «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензенской области за полгода в суд направлено 770 уголовных дел

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, всего за данный период окончено 810 уголовных дел.

«Уровень раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на территории региона, удалось удержать на высоком уровне. Так, в истекшем периоде 2018 года показатели раскрываемости по убийствам, умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть человека, и изнасилованиям составили 100%», — отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что расследовано 36 преступлений прошлых лет, в том числе одно убийство.

«За шесть месяцев 2018 года возбуждено 65 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, при этом 55 из них — преступления против половой неприкосновенности. В суд направлено 49 уголовных дел», — добавила она.

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