Жительница Сурска предстанет перед судом за нанесение побоев плакавшему сыну Криминал

Городище, 17 июля 2018. PenzaNews. 25-летняя жительница Сурска Городищенского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию».

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«Как установлено органом следствия, в середине марта 2018 года женщина в состоянии алкогольного опьянения в гостях у подруги нанесла своему сыну 2016 года рождения несколько ударов рукой и ногой за непослушание и плач», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в декабре 2017 года жительница Сурска уже привлекалась к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

«Свою вину в совершении преступления она не признала. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу», — добавила собеседница агентства.