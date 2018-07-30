Проверка организована в Пензе по факту мошенничества с путевкой в Абхазию Криминал

Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал 63-летний житель Пензы, купивший путевку в один из санаториев Абхазии через сайт, который вскоре после этого перестал функционировать.

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«В начале мая 2018 года на одном из сайтов мужчина оформил заявку на приобретение путевки в санаторий в Абхазии. На его электронную почту поступил договор с указанием реквизитов, по которым гражданин перевел в счет оплаты 42 тыс. рублей. Впоследствии он обнаружил, что сайт больше не существует», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.