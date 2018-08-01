В Пензенской области за полгода отменено 111 постановлений о возбуждении уголовного дела Криминал

Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. 111 постановлений о возбуждении уголовного дела отменено в Пензенской области в I полугодии 2018 года при осуществлении органами прокуратуры надзора за деятельностью правоохранительных органов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она добавила, что также было отменено 8 тыс. 388 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, после чего их было открыто 507.

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«В связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства отменено 1 тыс. 514 незаконных постановлений о приостановлении предварительного расследования по уголовным делам. Используя предоставленные надзорные полномочия, по 826 уголовным делам прокурорами даны письменные указания о направлении расследования, производстве следственных действий», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что за полгода выявлено около 12 тыс. нарушений, допущенных при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, а также при производстве следствия и дознания.

По ее словам, в связи с этим было направлено 745 требований, внесено 185 представлений и информаций, по результатам рассмотрения которых 849 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.