EN
10:13:32 Среда, 1 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за полгода отменено 111 постановлений о возбуждении уголовного дела

09:01 | 01.08.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. 111 постановлений о возбуждении уголовного дела отменено в Пензенской области в I полугодии 2018 года при осуществлении органами прокуратуры надзора за деятельностью правоохранительных органов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области за полгода отменено 111 постановлений о возбуждении уголовного дела

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она добавила, что также было отменено 8 тыс. 388 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, после чего их было открыто 507.

Читайте также

Шарипков рассказал о проверке НКО, инициированной иждивенцем Тузовым

«В связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства отменено 1 тыс. 514 незаконных постановлений о приостановлении предварительного расследования по уголовным делам. Используя предоставленные надзорные полномочия, по 826 уголовным делам прокурорами даны письменные указания о направлении расследования, производстве следственных действий», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что за полгода выявлено около 12 тыс. нарушений, допущенных при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, а также при производстве следствия и дознания.

По ее словам, в связи с этим было направлено 745 требований, внесено 185 представлений и информаций, по результатам рассмотрения которых 849 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Загрузка...
Читайте также
Лишение свободы грозит мужчине, вырастившему в Вадинске 105 кустов мака Годовой доход двоих жителей Заречного составил от 100 млн. до 500 млн. рублей
Житель Пензенского района обвиняется в смерти односельчанина В Пензенской области за пять месяцев выданы ипотечные кредиты на 7,1 млрд. рублей
Внеочередная сессия пензенской гордумы состоится 3 августа Виктор Кувайцев потребовал приступить к сносу самостроя на улице Суворова в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама