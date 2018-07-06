Шарипков рассказал о проверке НКО, инициированной иждивенцем Тузовым Общество

Пенза, 6 июля 2018. PenzaNews. Исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков сообщил ИА «PenzaNews» подробности проверки деятельности НКО, которую проводят правоохранительные органы по заявлению члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, живущего, по собственному признанию, на иждивении супруги-госслужащей.

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По словам Олега Шарипкова, в начале июня он встретился с заместителем начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области Андреем Мигиным, который пояснил ему суть заявления.

«Там сказано, что мы проводим благотворительные спектакли с 2013 года, а денег нет: то есть куда делись деньги. Я объяснил, что у нас на сайте есть все отчеты, начиная с 2007 года, когда они у нас появились в электронном виде, и может любой человек зайти и посмотреть», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе беседы сотрудник УЭБиПК интересовался несколькими спектаклями, которые в последние годы проходили в Пензе, и роли «Гражданского Союза» в их подготовке.

Как рассказал Олег Шарипков, возглавляемая им некоммерческая организация являлась «условным организатором» лишь самого первого спектакля — «До третьих петухов», который с аншлагом прошел 31 мая 2013 года.

«Еще в одном спектакле — «Мертвые души» — я играл как актер и внес свой вклад в общее дело», — подчеркнул собеседник агентства.

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«Смысл в проведении благотворительных спектаклей заключается в том, чтобы благотворительностью занимались не только фонды и отдельные жертвователи, но и как можно больше людей, чтобы сообщество подключилось, поэтому приглашаются играть в них не профессиональные актеры, а представители бизнеса, журналисты, чиновники, общественные деятели. На эти спектакли [в качестве зрителей] приглашаются люди, которые готовы сделать пожертвования, чтобы таким образом собрать значительную сумму, которую просто так ни одна организация собрать не может», — добавил Олег Шарипков.

Он напомнил, что средства, вырученные от спектакля «До третьих петухов», были направлены, как и анонсировалось, на реализацию благотворительной программы «Родник надежды», которая ориентирована на долгосрочную помощь детским отделениям больниц Пензенской области в части создания комфортных условий для лечения юных пациентов.

По словам исполнительного директора фонда «Гражданский Союз», в УЭБиПК был предоставлен отчет о расходовании денежных средств, ранее опубликованный в СМИ, а также акт плановой проверки управления Минюста России по Пензенской области от 2016 года, которая проводится раз в три года.

Кроме того, Олег Шарипков сообщил, что в управление, расположенное на улице Кирпичной, повесткой для дачи объяснений вызывали заместителя директора НКО, а ему лично пришлось давать объяснения еще и в здании городского УМВД на улице Долгова.

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«Идет две проверки: одна проводится управлением по Пензенской области, другая — управлением по городу Пензе. С чем это связано, мне неизвестно [...] Я их спросил: «Ребята, Вам что делать нечего? Ваши управления по очереди меня вызывают». Мне сказали, что они хотели объединить в одну, но не получается», — уточнил собеседник агентства, добавив, что речь идет об одном и том же заявлении Александра Тузова.

При этом, по его словам, последний раз ему даже показали объяснения бывшего сотрудника ФСБ на пенсии, которые он давал после того, как его тоже вызывали на улицу Долгова и опрашивали.

«Он там [в объяснении] в своем шизофреническом стиле еще написал про программу «Техника на благо», про Павла Полосина, про Игоря Зайдмана, про Марину Тарасову, про фонд «Рука помощи бездомным животным». Все в кучу — вскрыл «мафиозную структуру». [...] В этом объяснении, с моей точки зрения, бред написан — бред нездорового человека», — поделился своим мнением Олег Шарипков.

Он сообщил, что в ходе общения с сотрудниками полиции на Долгова пересказал им то, о чем уже говорил представителям областного УЭБиПК, а позже предоставил все необходимые документы, которые интересовали правоохранителей, и подготовил письмо, содержащее в том числе ссылки на материалы, когда-либо выходившие на сайте Александра Тузова.

«Мне кажется, так не проверяют ни одно коммерческое предприятие», — предположил директор фонда.

Он также отметил, что после того, как публично стало известно о проверке, ему начали звонить коллеги из регионов, работающие в некоммерческом секторе, журналисты, представители Общественной палаты России и Совета по правам человека при президенте РФ.

«Во-первых, все [коллеги из НКО] возмущены, поскольку многие [в других регионах] проводят такие же спектакли и они задают вопрос: «А что теперь к нам тоже придет полиция?» Во-вторых, многие предлагают помощь», — добавил он.

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Собеседник агентства подчеркнул, что все это бросает тень на людей, которые стремятся проводить и поддерживать подобные благотворительные мероприятия, а также высказал сомнение, что в текущем году кто-то захочет организовывать в Пензе театральную постановку, зная, что по заявлению одного человека могут затаскать по отделам полиции фактически любого, кто так или иначе будет связан с этим проектом.

Вместе с тем Олег Шарипков выразил надежду, что ситуация с проверкой, которую инициировал Александр Тузов, не окажет серьезного влияния на деятельность и имидж НКО, хотя и отнимет определенное время.

«Мы сотрудничаем с крупнейшими фондами России — это и фонд президентских грантов, и фонд Потанина, и фонд Тимченко, и российские международные организации. […] У нас очень хороший имидж — не только в Пензе, но и по всей России. Нас как экспертов приглашают на многие форумы, конференции как регионального, так и всероссийского масштаба. И всем понятно, что это преследование не имеет под собой никаких фактических оснований», — резюмировал он.