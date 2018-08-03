В Кузнецке девушку будут судить за привлечение юной подруги к вдыханию газа для зажигалок Криминал

Кузнецк, 3 августа 2018. PenzaNews. 18-летняя жительница Кузнецка Пензенской области, обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», предстанет перед судом.

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«По данным следствия, 18-летняя девушка в городе Кузнецке снимала комнату в квартире, в которой проживала хозяйка и ее 16-летняя дочь. Между девушками сложились дружеские отношения. В конце января 2018 года старшая попробовала вдыхать газ из баллонов для заправки зажигалок, а в начале февраля предложила это сделать своей несовершеннолетней подруге, которая, поддавшись на уговоры, согласилась», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что девушки вдвоем начали вдыхать газ из баллонов, в результате чего 16-летняя жительница Кузнецка была доведена до состояния токсического опьянения, которое может приводить к острой дыхательной и сердечной недостаточности, гипоксии организма и смерти.

«Следствием установлено пять случаев склонения несовершеннолетней к вдыханию газа, имевших место в феврале–марте 2018 года. Каждый раз баллоны с газом для заправки зажигалок 18-летняя девушка приобретала в киоске на остановке общественного транспорта», — добавила собеседница агентства.

В Пензенской области за последние месяцы зафиксировано несколько случаев гибели несовершеннолетних от отравления опасными газами. Такие факты имели место в Кузнецке, Пензе и Колышлее.