Житель Заречного перевел деньги мошеннице в надежде получить 450 тыс. рублей Криминал

Пенза, 7 августа 2018. PenzaNews. 31-летний житель Заречного Пензенской области попался на уловку мошенницы, выдавшей себя за сотрудницу Генпрокуратуры России.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленница, позвонившая мужчине на мобильный телефон, заявила, что ему якобы положена компенсация в сумме 450 тыс. рублей за приобретенные ранее медицинские препараты.

«Для получения денег требовалось перечислить 18 тыс. рублей на счет банковской карты, номер которой она укажет. Следуя инструкциям незнакомки, мужчина перевел запрашиваемую сумму по указанным реквизитам, после чего номер неизвестной оказался отключен», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.