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Пензенская полиция обеспокоена большим числом краж имущества, оставленного без присмотра

15:03 | 10.08.2018 | Криминал

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Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. Большое количество краж имущества, оставленного гражданами без присмотра, вызывает обеспокоенность сотрудников правоохранительных органов Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления МВД России.

Пензенская полиция обеспокоена большим числом краж имущества, оставленного без присмотра

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За семь месяцев 2018 года в нашем регионе зарегистрировано более 2 тыс. 300 фактов хищения чужого имущества. 1 тыс. 144 преступления пока что не раскрыты. Из них 23% — это случаи хищения, которые произошли из-за невнимательного отношения потерпевших к сохранности своего имущества, в том числе когда они находились в состоянии алкогольного опьянения», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что распространены ситуации, когда жители забывают свои вещи в общественных местах — в кафе, барах, на пляжах, остановках общественного транспорта и в такси.

«Также регулярно происходят кражи из автомобилей, когда владельцы оставляют в своих транспортных средствах ценные вещи и деньги. […] В качестве примера можно привести случай, который произошел в Ленинском районе Пензы. На улице Карпинского гражданин оставил свой автомобиль на парковке. В салоне в это время находились деньги в сумме 250 тыс. рублей. Когда через час владелец иномарки вернулся, то обнаружил, что денежные средства похищены, о чем сообщил в полицию. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению кражи, и их задержанию», — поясняется в сообщении.

В нем отмечается, что чаще всего внимание злоумышленников привлекают мобильные телефоны, деньги, банковские карты и ювелирные изделия.

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