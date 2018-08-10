Пензенская полиция обеспокоена большим числом краж имущества, оставленного без присмотра Криминал

Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. Большое количество краж имущества, оставленного гражданами без присмотра, вызывает обеспокоенность сотрудников правоохранительных органов Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления МВД России.

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«За семь месяцев 2018 года в нашем регионе зарегистрировано более 2 тыс. 300 фактов хищения чужого имущества. 1 тыс. 144 преступления пока что не раскрыты. Из них 23% — это случаи хищения, которые произошли из-за невнимательного отношения потерпевших к сохранности своего имущества, в том числе когда они находились в состоянии алкогольного опьянения», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что распространены ситуации, когда жители забывают свои вещи в общественных местах — в кафе, барах, на пляжах, остановках общественного транспорта и в такси.

«Также регулярно происходят кражи из автомобилей, когда владельцы оставляют в своих транспортных средствах ценные вещи и деньги. […] В качестве примера можно привести случай, который произошел в Ленинском районе Пензы. На улице Карпинского гражданин оставил свой автомобиль на парковке. В салоне в это время находились деньги в сумме 250 тыс. рублей. Когда через час владелец иномарки вернулся, то обнаружил, что денежные средства похищены, о чем сообщил в полицию. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению кражи, и их задержанию», — поясняется в сообщении.

В нем отмечается, что чаще всего внимание злоумышленников привлекают мобильные телефоны, деньги, банковские карты и ювелирные изделия.