Находящийся под подпиской о невыезде Савин рассказал, как он покидает пределы области Криминал

Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. Бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, обвиняемый в мошенничестве с земельным участком и находящийся под подпиской о невыезде, сообщил, что может свободно перемещаться по региону, а также покидать его пределы с разрешения следователя.

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«По городу [Пензе], по области я свободно передвигаюсь. За пределы региона если мне нужно выехать, я звоню, предупреждаю и безо всяких вопросов выезжаю», — пояснил он журналистам перед началом первого предварительного судебного заседания в Ленинском районном суде Пензы в понедельник, 13 августа.

По словам экс-чиновника, в настоящее время он нигде не работает.

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«Занимаюсь своими делами. Я пока не хочу никуда идти для того, чтобы доказать [свою невиновность], разобраться, а потом уже, так сказать, я буду принимать решение о моей дальнейшей деятельности и службе», — сказал Валерий Савин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Валерий Савин занял должность вице-губернатора во вновь сформированном губернатором Иваном Белозерцевым правительстве Пензенской области в декабре 2015 года.

Освободил пост 28 ноября 2017 года.

13 декабря стало известно, что в отношении Валерия Савина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».