Бывший пензенский вице-губернатор Савин рад, что дело против него наконец дошло до суда Криминал

Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. Бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин рад, что возбужденное в отношении него уголовное дело о мошенничестве поступило в суд, так как он рассчитывает на объективное разбирательство и возможность отстоять свое честное имя.

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«Я очень рад, что это дело наконец-то дошло до суда, потому что вот это двухлетнее разбирательство было однобоким, было предвзятым», — заявил он журналистам перед началом первого предварительного судебного заседания в Ленинском районном суде Пензы в понедельник, 13 августа.

По словам Валерия Савина, дело против него открыли «под давлением», однако с чьей именно стороны, он не уточнил.

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«Следователь [Антон] Вавилкин, когда возбудил уголовное дело, сразу сказал, что «у меня приказ» — приказ от начальника [следственного управления СКР по Пензенской области] и его заместителя — соответственно [Олега] Трошина и [Владимира] Фомина. Было на них в том числе оказано давление о том, чтобы было возбуждено уголовное дело. Все аргументы, факты, которые подтверждают мою полную невиновность в плане приобретения прав на земельный участок, они просто-напросто отметали», — сказал бывший вице-губернатор.

Комментируя суть претензий в свой адрес, Валерий Савин пояснил, что они касаются оформления права собственности на земельный участок, прилегающий к его даче.

По утверждению бывшего чиновника, при обращении в администрацию Пензы ему объяснили, что часть заинтересовавшего его участка относится к категории земель коллективного пользования садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ), поэтому ее нельзя купить, а можно в установленном порядке оформить безвозмездно — это он впоследствии и сделал; а другая часть является муниципальной землей, которую необходимо приобрести, но сделать это до настоящего времени не удалось, так как ему «чинят препятствия».

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«Мы будем представлять все необходимые доказательства, что с нашей стороны, с моей стороны все было сделано правильно. Если там есть какие-то другие видения этой проблемы, это уже вопрос к администрации [Пензы] — как она оформляла этот земельный участок, потому что я действительно пользовался официальной информацией», — отметил он.

Валерий Савин подчеркнул, что намерения оформить что-либо незаконно у него «никогда не было и быть не может».

«Я надеюсь, что суд будет принимать объективное решение, что будут рассматриваться все доводы. […] Я буду доказывать свою правоту. С моей стороны, я еще раз говорю, не было никаких злых умыслов. Если и была сделана ошибка, [...] этот вопрос не ко мне, это пусть разбираются с городской администрацией», — пояснил бывший вице-губернатор.

Валерий Савин также рассказал о позиции прокурора Пензенской области Натальи Канцеровой, которая, по его словам, сначала предложила ему отказаться от присоединенного земельного участка, затем призвала мэра Виктора Кувайцева отменить соответствующее постановление, а после его отказа надзорное ведомство опротестовало документ, который в итоге прекратил свое действие — в связи с этим бывший вице-губернатор обратился в Железнодорожный районный суд Пензы, однако рассмотрение иска приостановлено до окончания разбирательства по уголовному делу.

«Я пошел на принцип. Я оформлял как законопослушный человек этот участок, я ничего не нарушал, а мне говорят: «Ты нарушил, ты откажись». Пусть суд примет решение, правильно он был оформлен или неправильно. Будем отстаивать свои права до конца и искать справедливости», — сказал бывший чиновник.

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Валерий Савин отметил, что «ему очень неприятно» оказаться в центре этой ситуации.

«Вообще мне, конечно, очень неприятно, что вот такое произошло, что меня втянули в эти разборки, которые были практически на пустом месте сооружены. Я, как говорится, человек, который привык делать дело до конца, поэтому буду биться и отстаивать свое честное имя», — резюмировал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяну Титкову будут судить по обвинению в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).