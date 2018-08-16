Наказаны трое мужчин, укравших из «Детского мира» в Пензе конструкторы на 200 тыс. рублей Криминал

Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Двое мужчин, признанных виновными в кражах конструкторов «Lego» на 200 тыс. рублей из нескольких магазинов сети «Детский мир» в Пензе, получили условные сроки, их ранее судимый подельник приговорен к лишению свободы на 1,5 года с отбыванием в колонии строгого режима.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда города, злоумышленники не были жителями Пензы, личность организатора до сих пор не установлена.

«Оговорив условия, распределив роли и подыскав транспортное средство для передвижения и мешки из плотной ткани для приглушения сигналов антикражных магнитных датчиков, 10 марта 2018 года группа прибыла в Пензу. В 13.00 трое из них вошли в магазин «Детский мир» в ТРЦ «Ритейл Парк», где один из них взял со стеллажей и поместил в условленное место вне зоны видимости камер видеонаблюдения 19 различных по форме и цене наборов «Lego» на сумму 56 тыс. рублей. Условленным покашливанием он сообщил другим о выполнении своей роли и стал отвлекать продавцов от их рабочих мест разговорами под предлогом покупки игрушек», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, соучастники мужчины поместили все конструкторы в приготовленные мешки, а затем беспрепятственно миновали магнитные рамки, вышли из магазина и скрылись на ожидавшем их автомобиле.

«В «Пассаж», действуя по опробованной схеме, группа зашла поочередно уже в составе четырех человек примерно в 15.30. Их организатор отложил в скрытное место 14 конструкторов «Lego» на 34 тыс. рублей, а его подельники вынесли ценности из магазина и скрылись. В 16.20 они добрались до «Детского мира» в ТЦ «Суворовский», откуда украли еще 34 конструктора на общую сумму 83,5 тыс. рублей. К 17.00 они были уже в «Проспекте», где из магазина «Детский мир» вынесли шесть конструкторов стоимостью 26,5 тыс. рублей», — добавил представитель суда.

Он уточнил, что злоумышленники добровольно возместили ущерб.

«Мешки, в которых они выносили ценности, признаны вещественными доказательствами. Суд определил их к уничтожению. Приговор в законную силу не вступил», — отметил официальный представитель суда.