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Вениамин Бочкарев пробудет под домашним арестом до 22 октября

14:43 | 23.08.2018 | Криминал

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Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил до 22 октября срок домашнего ареста бывшего гендиректора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева — племянника экс-губернатора Василия Бочкарева, задержанного сотрудниками ФСБ в октябре 2017 года в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

Вениамин Бочкарев пробудет под домашним арестом до 22 октября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе суда, с соответствующим ходатайством обратился следователь.

Заседание, на котором был рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения, состоялось в четверг, 23 августа.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Вениамину Бочкареву, ранее возглавлявшему ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области», вменяется причинение существенного вреда участникам программ «Дом для молодой семьи» и «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере», а также интересам общества и государства.

По данным следствия, «АИК» использовало не по целевому назначению бюджетные инвестиции в сумме не менее 19 млн. рублей. Кроме того, следователи выясняют обстоятельства хищения не менее 133 млн. рублей бюджетных средств при расселении домов, на месте или вблизи которых впоследствии был построен мост через Суру.

Вениамин Бочкарев находится под домашним арестом с 27 октября 2017 года.

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