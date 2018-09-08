Смерть девушки после интимной связи в гараже обернулась для земетчинца лишением свободы Криминал

Пенза, 8 сентября 2018. PenzaNews. 22-летний житель рабочего поселка Земетчино Пензенской области, девушка которого погибла после интимной связи в гараже, приговорен к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«В части обвинения, предъявленного по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», суд молодого человека оправдал», — сказали в областном надзорном ведомстве, пояснив, что тот не мог предвидеть гибель потерпевшей, которая является несчастным случаем.

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В пресс-службе напомнили, что трагедия произошла в конце 2017 года.

«В ходе рассмотрения дела установлено, что в ночь на 24 декабря мужчина и девушка находились в салоне стоявшего в гараже одного из домовладений автомобиля. Для обогрева молодой человек произвел запуск двигателя. Зная о возрасте девушки, он вступил с ней в половой акт. Через некоторое время пара почувствовала себя плохо. Мужчина выключил двигатель, сумел покинуть гараж и добраться до дома», — отметили в прокуратуре, добавив, что прибывшие на место врачи констатировали смерть несовершеннолетней, наступившую в результате отравления выхлопными газами.

В ведомстве добавили, что молодой человек возместил матери погибшей материальный ущерб и моральный вред.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.