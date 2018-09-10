В Пензе вступил в силу приговор наркосбытчику из Омска Криминал

Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор 21-летнему жителю Омска, который осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за покушение на сбыт крупной партии наркотиков и отмывание денег, полученных преступным путем.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе рассмотрения дела установлено, что мужчина создал свой интернет-магазин, в котором разместил рекламу с предложением о продаже наркотиков бесконтактным способом. Стоимость запрещенных веществ зависела от размера приобретаемой партии. Там же были размещены данные о реквизитах для оплаты. Информацию о месте тайников житель Омска отправлял потребителям, когда деньги поступали на счет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что зимой 2017–2018 годов злоумышленник сам купил через тайник в Пензенской области синтетический наркотик общей массой не менее 540 граммов, перевез в арендованную квартиру и незаконно хранил до момента изъятия сотрудниками полиции 8 февраля.

«До этого времени с 18 января на его электронный кошелек поступили деньги в сумме 278 тыс. рублей от реализации наркотических средств. С целью легализации он переводил их на другие счета, зарегистрированные на посторонних лиц. Путем совершения неоднократных финансовых операций он дробными порциями переводил деньги на счета в другой платежной системе и с помощью банковской карты обналичивал в банкоматах», — пояснили в пресс-службе.

В надзорном ведомстве уточнили, что в ходе расследования мужчина давал подробные показания о совершенных им преступлениях, а в судебном заседании вину признал полностью.

«Приговор он оспорил по мотивам чрезмерной суровости назначенного наказания. В соответствии с позицией прокурора, приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а жалоба осужденного — без удовлетворения», — добавили в прокуратуре Пензенской области.