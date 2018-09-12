В отношении экс-директора школы в Индерке возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» возбуждено в отношении бывшего директора школы, расположенной в селе Индерка Сосновоборского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«Установлено, что бывший директор образовательной организации, являющийся депутатом собрания представителей Сосновоборского района четвертого созыва, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя из корыстной заинтересованности, понуждал подчиненных работников писать заявления о предоставлении отпусков без сохранения зарплаты. Это делалось с целью искусственного уменьшения численности педагогического состава учебного заведения для увеличения собственного оклада. Числившиеся в отпусках работники фактически продолжали осуществлять трудовую деятельность в школе», — пояснили в областном надзорном ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что также были выявлены факты фиктивного трудоустройства граждан на должности технического персонала.

Имя бывшего руководителя учреждения при этом не называется. На сайте школы в качестве директора значится Альфия Баишева.

Вместе с тем, согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Сосновоборского района Пензенской области, депутатами собрания представителей четвертого созыва являются 15 человек: Павел Якушов, Александр Хухлаев, Мария Елисеева, Андрей Бителев, Людмила Никитина, Валентина Бителева, Василий Архипов, Али Шаипов, Светлана Стенькина, Фярит Рахматуллин, Мария Кирилова, Мария Прокина, Юлия Решетова, Виктор Кротов и Изеля Каримова, которая на момент избрания являлась директором индерской школы.