В Сосновоборском районе по факту мошенничества с продажей станка организована проверка Криминал

Пенза, 16 сентября 2018. PenzaNews. Полиция Сосновоборского района Пензенской области начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал 45-летний мужчина, намеревавшийся по объявлению в интернете приобрести станок на условиях 100-процентной предоплаты, но так и не получивший товар.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, покупатель перечислил продавцу 30 тыс. рублей, после чего стал отслеживать доставку товара по контактному сотовому телефону.

В полиции добавили, что по нему неизвестный проинформировал об отправке станка получателю одной из транспортных компаний, но этот процесс затянулся, а объявление с сайта было удалено.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.